Происшествия 02 сентября 2023, 02:54 Пожар произошел в цехе стекловарения в Солнечногорске МЧС: нежилое здание загорелось в городском округе Солнечногорск Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Вечером 1 сентября загорелось нежилое здание в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре на Стеклозаводской улице поступили в оперативно-дежурную смену ЦУКС вечером 1 сентября, в 22:55.

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«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри цеха», — указали в МЧС.

К ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники и 63 человека, в том числе от МЧС России 16 единиц техники, 48 человек, указали в пресс-службе.

Информации о пострадавших не поступало.

Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров, указал РЕН ТВ со ссылкой на МЧС. Загорелся цех стекловарения.

В городе Светлограде в Ставрополье произошел пожар в здании гостиницы, расположенном на Минераловодской улице. В региональном главке МЧС сообщали, что возгоранию на 1,5 тысячи «квадратов» присвоили второй ранг сложности. В результате возгорания в здании с мансардой погибших и пострадавших нет.