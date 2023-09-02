02 сентября 2023, 02:54
Пожар произошел в цехе стекловарения в Солнечногорске
МЧС: нежилое здание загорелось в городском округе Солнечногорск
Вечером 1 сентября загорелось нежилое здание в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
Сообщение о пожаре на Стеклозаводской улице поступили в оперативно-дежурную смену ЦУКС вечером 1 сентября, в 22:55.
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«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри цеха», — указали в МЧС.
К ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники и 63 человека, в том числе от МЧС России 16 единиц техники, 48 человек, указали в пресс-службе.
Информации о пострадавших не поступало.
Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров, указал РЕН ТВ со ссылкой на МЧС. Загорелся цех стекловарения.
В городе Светлограде в Ставрополье произошел пожар в здании гостиницы, расположенном на Минераловодской улице. В региональном главке МЧС сообщали, что возгоранию на 1,5 тысячи «квадратов» присвоили второй ранг сложности. В результате возгорания в здании с мансардой погибших и пострадавших нет.
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