Пожар произошел в цехе по производству фанеры в Киржаче

Фабрика по выпуску фанеры сгорела в Киржаче на улице Наседкинской. Об этом сообщил «Царьград».

Информация о пожаре поступила 24 августа около 13:22. На месте спасатели обнаружили, что очаг возгорания находится внутри здания. Им удалось ликвидировать открытый огонь в течение часа, передали «Дни.ру».

Площадь пожара составила 280 квадратных метров. Огонь разрушил внутреннюю отделку здания и все имущество, которое находилось в цеху. Информации о погибших или пострадавших не поступало. МЧС пытаются установить причину пожара.