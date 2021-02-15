Пожар произошел в цехе по переработке угля в Якутии

В якутском городе Нерюнгри загорелся ленточный конвейер в цехе по переработке угля. На данный момент пожарные тушат возгорание на площади около 700 квадратных метров.

«Поступила информация о возгорании на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей угольного предприятия в Нерюнгри. На данный момент пожарные борются с огнем на общей площади 700 квадратных метров, тушение осложняется сильным задымлением», — рассказали в пресс-службе МЧС сайту kp.ru.

Спасателям удалось локализовать пожар, сейчас огнем охвачено отдельно стоящее здание. Возгорание не повлияло на технологический процесс обогащения и отгрузки угля.

По данным МЧС, все работники были эвакуированы. На месте происшествия работают 16 единиц техники и 77 человек из личного состава.

На территории фабрики велись работы по восстановлению и техническому перевооружению этого здания.