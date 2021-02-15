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    15 февраля 2021, 12:20

    Пожар произошел в цехе по переработке угля в Якутии

    Гора Орлов

    В якутском городе Нерюнгри загорелся ленточный конвейер в цехе по переработке угля. На данный момент пожарные тушат возгорание на площади около 700 квадратных метров.

    «Поступила информация о возгорании на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей угольного предприятия в Нерюнгри. На данный момент пожарные борются с огнем на общей площади 700 квадратных метров, тушение осложняется сильным задымлением», — рассказали в пресс-службе МЧС сайту kp.ru.

    Спасателям удалось локализовать пожар, сейчас огнем охвачено отдельно стоящее здание. Возгорание не повлияло на технологический процесс обогащения и отгрузки угля.

    По данным МЧС, все работники были эвакуированы. На месте происшествия работают 16 единиц техники и 77 человек из личного состава.

    На территории фабрики велись работы по восстановлению и техническому перевооружению этого здания.