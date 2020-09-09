Пожар произошел в цехе металлургического завода Каменск-Уральского

Пожар произошел в цехе металлургического завода в городе Каменск-Уральский в ночь на среду, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасателей оповестили о возгорании в 05:17. На место направили 37 человек личного состава и 10 единиц техники. До прибытия пожарных из здания цеха эвакуировались 10 сотрудников. Огонь успел распространиться на площадь 100 квадратных метров, информирует «ФедералПресс».

«Для предотвращения возгорания охлаждающего масла, расположенного в емкостях под прокатным станом, огнеборцами проведена пенная атака. Чуть менее часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение», — уточнили сотрудники МЧС.

В настоящий момент в здании цеха проливают сгоревшие конструкции. Пожар полностью ликвидирован. Выясняется причина возгорания.