Пожар произошел в цехе по производству автомобильных ковров в подмосковном поселке Верея

Пожар произошел в цехе по производству автомобильных ковров в поселке Верея в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. Об этом «360» сообщил источник.

Возгорание произошло по улице Центральной, дом № 39Б. существует угроза взрывов баллонов и распространения огня, отметил источник «360». Пожар тушат по второму (повышенному) номеру сложности.

В МЧС подтвердили факт возгорания. В ведомстве «360» сообщили, что площадь пожара уточняется, на месте происшествия работают пожарные.

«Информации о пострадавших нет», — добавили в пресс-службе МЧС.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что площадь пожара в поселке Верея составляет две тысячи «квадратов».

Источник агентства уточнил, что огонь охватил два одноэтажных здания и две бытовки, пожар быстро распространяется и может перейти на еще одно двухэтажное строение.

«По предварительным данным, площадь пожара в настоящий момент составляет около двух тысяч квадратных метров», — привело агентство слова своего собеседника.