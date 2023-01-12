Происшествия 12 января 2023, 05:06 Пожар произошел в торговом центре в Пензенской области

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В Кузнецке (Пензенская область) в одном из торговых центров произошел пожар. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МЧС.

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В ведомстве уточнили, что на первом этаже ТЦ выгорела внутренняя отделка, а на втором — напольное покрытие площадью пять «квадратов». Из здания эвакуировали 70 человек. К ликвидации возгорания привлекли 21 спасателя и шесть единиц спецтехники. Причины случившегося выясняются.