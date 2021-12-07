Пожар произошел в торговом центре Узбекистана. Девять человек пострадали

В городе Денау в Узбекистане молния попала в здание торгового центра. В результате там произошло обрушение стен, а также пожар. Травмы получили девять человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал МЧС Узбекистана.

«В двухэтажном здании ТЦ „Инденим“ на улице Мустакиллик в Денау… в результате удара молнии обрушились стены торгового центра», — рассказали в ведомстве.

Девять человек получили травмы из-за возгорания. Всех пострадавших госпитализировали.