Пожар произошел в торговом центре Омска

В торговом центре в Омске произошел пожар. В результате из здания эвакуировали 800 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание случилось на последнем этаже шестнадцатиэтажного административного здания ТЦ «Фестмолл». Сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание. Огонь успел охватить площадь в десять квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало, сообщили "Аргументы и факты".

Ранее пожар произошел в жилом двухэтажном доме в поселке Пангоды Надымского района ЯНАО. Из-за пожара скончался житель дома.