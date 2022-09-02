Происшествия 02 сентября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Пожар произошел в торговом центре Курска. Есть погибший

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Утром в торговом центре Курска случился пожар на третьем этаже. Во время ЧП погиб мужчина 1982 года рождения. Об этом написал сайт “Аргументы и факты” со ссылкой на ГУ МЧС по Курской области.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 89 спасателей МЧС и 22 спецмашины.

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Сообщается, что мужчина скончался в результате отравления угарным газом. В настоящий момент устанавливаются причины пожара.

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