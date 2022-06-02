Пожар произошел в торговом центре «Айсберг» в Астрахани

Пожар произошел в торговом центре «Айсберг» Кировского района Астрахани утром 2 июня. Спасатели получили сообщение о возгорании вещей в одном из отделов на первом этаже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии по адресу улица Победы, 53д, поступила в 08:34.

«Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Эвакуированы два человека из администрации [торгового центра]. В настоящее время проводятся обследование территории торгового центра и мероприятия по тушению пожара», — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

На месте работают 36 спасателей и 13 спецмашин.