Пожар произошел в торговом комплексе в Челябинске

В Челябинске произошел пожар в торговом комплексе «Строительный деловой мир», который находится на Свердловском тракте. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Огонь возник на цокольном этаже в отделе продаж электрооборудования. В ведомстве рассказали, что существовала реальная угроза распространения огня на большой площади. Из здания эвакуировали 45 человек. Пожарники локализовали пламя на площади 50 «квадратов» и потушили его. Никто не пострадал.