Пожар произошел в тюменском цехе по обработке древесины

Пожар на деревообрабатывающем цехе произошел в Тюмени. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области.

Информация о возгорании поступила сегодня, 15 августа, около четырех часов дня. Огонь охватил опил и древесные материалы объемом в шесть кубических метров. В тушении пожара задействовали 25 человек личного состава МЧС России по Тюменской области и девять единиц спецтехники. Пламя удалось локализовать. Информации о погибших и пострадавших не поступало.