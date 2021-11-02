Пожар произошел в Свердловской области

Два младенца погибли при пожаре в частном доме в Камышловском районе Свердловской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«2 ноября 2021 года в правоохранительные органы Камышловского района поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в одном из частных домов в селе Квашнинском тел двух малолетних детей», — рассказали в ведомстве.

На данный момент криминалисты выясняют обстоятельства случившегося. При этом два других ребенка смогли спастись.