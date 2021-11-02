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    02 ноября 2021, 23:26

    Пожар произошел в Свердловской области

    Два младенца погибли в Свердловской области во время пожара

    Арина Бобкова

    Два младенца погибли при пожаре в частном доме в Камышловском районе Свердловской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

    «2 ноября 2021 года в правоохранительные органы Камышловского района поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в одном из частных домов в селе Квашнинском тел двух малолетних детей», — рассказали в ведомстве.

    На данный момент криминалисты выясняют обстоятельства случившегося. При этом два других ребенка смогли спастись.