02 ноября 2021, 23:26
Пожар произошел в Свердловской области
Два младенца погибли в Свердловской области во время пожара
Два младенца погибли при пожаре в частном доме в Камышловском районе Свердловской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«2 ноября 2021 года в правоохранительные органы Камышловского района поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в одном из частных домов в селе Квашнинском тел двух малолетних детей», — рассказали в ведомстве.
На данный момент криминалисты выясняют обстоятельства случившегося. При этом два других ребенка смогли спастись.