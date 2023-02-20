Происшествия 20 февраля 2023, 23:28 Пожар произошел в студенческом общежитии в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на проспекте Художников случилось возгорание, пишут «Невские новости».

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Пожар произошел в студенческом общежитии Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. К тушению привлекли три единицы спецтехники и 15 спасателей. По предварительной информации, короткое замыкание стало причиной возгорания. По данным издания, в результате пострадала одна студентка.