Происшествия 15 марта 2023, 13:33 Пожар произошел в студенческом общежитии в Новосибирске

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В одном из студенческих общежитий Новосибирска случилось возгорание, передает «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел в общежитии СибГУТИ, которое находится на улице Бориса Богаткова. На первом этаже здания в кафетерии вспыхнула фритюрница. На место происшествия прибыли спасатели и потушили огонь. После эвакуации студентов вернули в свои комнаты. Обошлось без пострадавших.