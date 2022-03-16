Пожар произошел в строящемся здании в Новосибирске

В селе Абашино Ордынского района Новосибирска произошел крупный пожар в строящемся здании базы отдыха. До прибытия сотрудников МЧС успел обрушиться третий этаж. Об этом написало РИА ФАН.

«Специалисты МЧС России дополнительно осуществляли подвоз воды от водонапорной башни. О ликвидации открытого горения на общей площади 1200 квадратных метров огнеборцы объявили через час после прибытия на место. На происшествие реагировали девять человек личного состава и три единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сумма ущерба оценивается в десятки миллионов рублей. По информации очевидцев, это мог быть спланированный поджог. В пожаре никто не пострадал.