Пожар произошел в строящейся школе в Петропавловске-Камчатском

Во вторник утром в Петропавловске-Камчатском произошел крупный пожар в строящемся корпусе школы. По предварительным данным, три человека отравились угарным газом.

Пожар произошел на проспекте Рыбаков. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании на первом этаже в 09:29 по местному времени.

«К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений 25 человек строителей были эвакуированы сотрудниками Росгвардии на улицу. По оперативным данным скорой помощи, из них три человека обратились с жалобами. Предварительно, у пострадавших диагностирована легкая степень отравления угарным газом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Был объявлен второй ранг вызова. Огонь уничтожил строительные материалы, а также повредил пластиковые окна. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось в 11:20.

На месте работали семь единиц техники и 55 человек. Причину возгорания в ближайшее время выяснят специалисты. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, как из строящегося здания валит густой и черный столб дыма.