Пожар произошел в спортзале омской школы

В школе-гимназии № 75 в Омске произошло возгорание. Для локализации пожара сотрудникам служб пожаротушения потребовалось несколько часов. Издание gorod55.ru сообщает, что возгорание произошло утром 13 октября.

На данный момент здание не используется для обучения, поскольку в нем ведутся ремонтные работы. Поэтому в момент пожара в нем никого не было. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Его тушением занимались 50 сотрудников противопожарной службы и 12 единиц спецтехники.