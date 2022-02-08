facebook_pixel
    08 февраля 2022, 13:40

    Пожар произошел в складском комплексе в Екатеринбурге

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге произошел пожар на базе «Маяк», который находится на улице Академика Вонсковского. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

    По данным информагентства, пожар произошел на одном из складов. Пламя охватило площадь в 80 «квадратов». Отмечается, что внутри склада находится готовая холодильная продукция. К тушению привлекли 34 человек и 10 единиц спецтехники. По предварительной информации, в результате никто не пострадал.