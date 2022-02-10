Пожар произошел в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево произошел пожар на стоянке самолет. По информации РЕН ТВ, огонь вызвало короткое замыкание при зарядке боковых аккумуляторов.

Сейчас пожар удалось локализовать, самолеты не были повреждены. Из людей тоже никто не пострадал.

Позже в Шереметьево подтвердили информацию о возгорании и его ликвидации.

«МАШ работает в штатном режиме. Задымление наземного источника питания ликвидировано», — сказали в пресс-службе.