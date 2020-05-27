Пожар произошел в Сестрорецке

Очевидцы происшествия поделились фотографиями в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Пока не сообщается, из-за чего произошло возгорание. Также нет информации о том, есть ли пострадавшие. Судя по фотографиям, которые пользователи соцсети выложили в паблике, на место происшествия оперативно прибыли спасатели.