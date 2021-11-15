Пожар произошел в рыбном цеху в городе Кропоткин

В городе Кропоткин в Краснодарском крае загорелся рыбных цех. Прибывшие на место спасатели вывели из здания 30 человек. Об этом написал «Царьград».

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 09:14. Спасателям доложили, что горит территория около 20 квадратных метров.

В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю отметили, что примерно через 18 минут после прибытия на место сотрудникам службы удалось потушить возгорание. В ликвидации пламени были задействованы 10 человек. О том, есть ли пострадавшие, не уточняется.