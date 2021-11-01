Пожар произошел в Ростовской области

Пожар произошел в станице Казанской Верхнедонского района. Там загорелся крупный магазин. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Ситуация произошла в воскресенье вечером, 31 октября. Пожар заметили местные жители. К моменту приезда спасателей огонь охватил около 120 квадратных метров территории магазина. При этом потушить возгорание удалось только к 12 часам дня. 40-летняя ростовчанка пострадала во время пожара. Борьбой с огнем занимались семь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.