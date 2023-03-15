Происшествия 15 марта 2023, 17:01 Пожар произошел в ресторане в центре Тюмени

Читать 360tv в

Ресторан «Костер» загорелся в центре Тюмени. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на данные МЧС по Тюменской области.

По предварительным данным, огонь охватил вентиляционный короб. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

Реклама

Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар, в настоящее время уточняются все детали произошедшего. В результате возгорания никто не пострадал.

Реклама