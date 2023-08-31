31 августа 2023, 23:46
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы
Источник «360»: пожар произошел на Арбате в Москве
Пожар вспыхнул на Арбате в центре Москвы. Как сообщил источник «360», с крыши одного из зданий повалил дым.
В пресс-службе МЧС по городу подтвердили эту информацию. В одном из столичных заведений произошло возгорание жировых отложений.
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«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходила вспышка жировых отложений», — сообщили в ведомстве.
Сейчас огонь ликвидировали, все последствия возгорания устранили. В результате произошедшего пострадавших нет.
Очевидцы сообщили, что пламя вспыхнуло в ресторане грузинской кухни «Генацвале», уточнил Telegram-канал Mash.
Пожары
Москва 2023
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