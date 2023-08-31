Происшествия 31 августа 2023, 23:46 Пожар произошел в ресторане в центре Москвы Источник «360»: пожар произошел на Арбате в Москве Unsplash

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Пожар вспыхнул на Арбате в центре Москвы. Как сообщил источник «360», с крыши одного из зданий повалил дым.

В пресс-службе МЧС по городу подтвердили эту информацию. В одном из столичных заведений произошло возгорание жировых отложений.

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«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходила вспышка жировых отложений», — сообщили в ведомстве.

Сейчас огонь ликвидировали, все последствия возгорания устранили. В результате произошедшего пострадавших нет.

Очевидцы сообщили, что пламя вспыхнуло в ресторане грузинской кухни «Генацвале», уточнил Telegram-канал Mash.