09 марта 2023, 16:38
Пожар произошел в развлекательном комплексе в Челябинске
В одном из развлекательных центров Челябинской области случилось возгорание, передает ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
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Пожар произошел в развлекательном центре «Мегаполис». На крыше загорелся строительный мусор. Огонь охватил площадь в 150 «квадратов». Из здания эвакуировали 60 человек. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
Пожары
Челябинская область
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