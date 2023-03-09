Происшествия 09 марта 2023, 16:38 Пожар произошел в развлекательном комплексе в Челябинске

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В одном из развлекательных центров Челябинской области случилось возгорание, передает ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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Пожар произошел в развлекательном центре «Мегаполис». На крыше загорелся строительный мусор. Огонь охватил площадь в 150 «квадратов». Из здания эвакуировали 60 человек. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.