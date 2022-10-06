Пожар произошел в расселенном доме в Новом Уренгое | 360°

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Пожар произошел в расселенном доме в Новом Уренгое

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Двухэтажный расселенный дом загорелся на Ямальской улице в Новом Уренгое. Об этом рассказало «Ямал Медиа».

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Дом сделан из дерева, поэтому огонь быстро охватил всю крышу здания. На место прибыли пожарные, им удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет.

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