Пожар произошел в расселенном доме в Новом Уренгое | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

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Viber Пожар произошел в расселенном доме в Новом Уренгое

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Двухэтажный расселенный дом загорелся на Ямальской улице в Новом Уренгое. Об этом рассказало «Ямал Медиа».

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Дом сделан из дерева, поэтому огонь быстро охватил всю крышу здания. На место прибыли пожарные, им удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет.

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