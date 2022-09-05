Происшествия 05 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пожар произошел в психоневрологическом диспансере в Ростовской области

Читать 360tv в

Склад загорелся на территории психоневрологического диспансера в Ростовской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился на 50 квадратных метров. Другие здания были в безопасности.

Реклама

В тушении участвовали 15 пожарных на четырех единицах спецтехники. Никто не пострадал.

Реклама

0 0 0 0 0 0