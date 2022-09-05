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05 сентября 2022, 19:10

Пожар произошел в психоневрологическом диспансере в Ростовской области

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Склад загорелся на территории психоневрологического диспансера в Ростовской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился на 50 квадратных метров. Другие здания были в безопасности.

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В тушении участвовали 15 пожарных на четырех единицах спецтехники. Никто не пострадал.

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