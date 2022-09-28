Пожар произошел в Приморском районе Петербурга | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 05:11 Поделиться Telegram

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Viber Пожар произошел в Приморском районе Петербурга

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В Приморском районе Санкт-Петербурга зафиксировали возгорание. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Пожар произошел в Лыжном переулке. Вспыхнул металлопластиковый ларек, который в результате полностью выгорел. К тушению привлекли две единицы спецтехники и 10 спасателей. Информации о пострадавших не поступало.

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