Пожар произошел в посольстве РФ на Филиппинах

Здание российского посольства на Филиппинах серьезно пострадало из-за пожара. Возгорание удалось потушить. Жертв и пострадавших нет. Сотрудников дипмиссии эвакуировали.

Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил в Twitter, что пламя вспыхнуло 4 февраля. На место ЧП оперативно прибыли пожарные.

«Пострадавших нет. Последствия пожара устраняются», — отметили в публикации.

Зданию посольства в Маниле, по предварительным данным, нанесен значительный ущерб. Причины пожара, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ, предстоит выяснить.

Позже в ситуационно-кризисном центре министерства сообщили о ликвидации возгорания. Обошлось без жертв и пострадавших.

Сотрудников посольства и членов их семей, которые находились в здании, эвакуировали.