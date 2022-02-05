05 февраля 2022, 02:04
Пожар произошел в посольстве РФ на Филиппинах
МИД РФ сообщил о пожаре в здании российского посольства в Маниле
Здание российского посольства на Филиппинах серьезно пострадало из-за пожара. Возгорание удалось потушить. Жертв и пострадавших нет. Сотрудников дипмиссии эвакуировали.
Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил в Twitter, что пламя вспыхнуло 4 февраля. На место ЧП оперативно прибыли пожарные.
«Пострадавших нет. Последствия пожара устраняются», — отметили в публикации.
Зданию посольства в Маниле, по предварительным данным, нанесен значительный ущерб. Причины пожара, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ, предстоит выяснить.
Позже в ситуационно-кризисном центре министерства сообщили о ликвидации возгорания. Обошлось без жертв и пострадавших.
Сотрудников посольства и членов их семей, которые находились в здании, эвакуировали.