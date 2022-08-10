Пожар произошел в поселке Коченево в Новосибирской области. Есть погибший

В Коченевском районе Новосибирской области произошел пожар на территории частного дома. В результате случившегося погиб мужчина 1988 года рождения. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 23:27 во вторник, 9 августа. Прибывшие на указанное место спасатели увидели пожар на площади 33 квадратных метра. На ликвидацию огня ушло примерно 15 минут.

По данным ведомства, семь человек успели эвакуироваться с горящей территории самостоятельно. Во время осмотра построек был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Возможной причиной пожара спасатели называют неаккуратное обращение с огнем.