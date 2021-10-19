Пожар произошел в поселке Березовая роща Кагальницкого района Ростовской области. Там сгорел клуб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Ситуация произошла в понедельник, 18 октября. Огонь распространился на площади в 140 квадратных метров. Три спецмашины и десять сотрудников пожарно-спасательного отряда прибыли на место происшествия. Потушить огонь удалось за полтора часа, однако само здание сгорело полностью. На данный момент пожарные инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.