Происшествия 06 июля 2023, 08:13 Пожар произошел в подвале Уральского института кардиологии МЧС: пожар в Уральском институте кардиологии локализовали, открытый огонь ликвидировали

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В Екатеринбурге загорелось здание Уральского института кардиологии. Открытый огонь ликвидировали, возгорание локализовали, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Спасателей вызвали рано утром 6 июля. Очевидцы заметили огонь в подвале одного из корпусов больницы на улице 8 Марта на площади 20 квадратных метров. Сотрудники медучреждения организовали эвакуацию, из здания вышли 285 человек.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Тушением занялись 42 человека с 13 единицами техники. К 08:45 (06:45 по московскому времени) возгорание локализовали, в 09:26 (07:26 по московскому времени) остановили открытый огонь. Теперь спасатели занялись разбором и проливкой конструкций.

Еще один пожар потушили 5 июля в пятиэтажке на Первомайской улице Екатеринбурга. Загорелась крыша, огонь распространился на 300 квадратных метров.