Пожар произошел в подвале дома в Ростове-на-Дону. Пострадал человек

Пожар произошел в Ростове-на-Дону. Там загорелся подвал нежилого дома, расположенного на улице Красноармейской в Ленинском районе. Об этом сообщил «Царьград».

Свидетели происшествия вызвали пожарных. На место прибыли сотрудники МЧС Ростовской области. В подвале дома они обнаружили двух мужчин. Один из них заработал ожоги различной степени тяжести. Мужчину доставили в местную больницу.

В тушении пожара были задействованы шесть спасателей и две автоцистерны. На данный момент выясняют причины возгорания.