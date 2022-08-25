25 августа 2022, 14:08
Пожар произошел в подмосковном конном парке
СМИ: в подмосковной деревне Орлово горят склады на территории конного парка «Русь»
В подмосковной деревне Орлово Ленинского округа произошел крупный пожар. Об этом «360» сообщили в МЧС.
Общая площадь пожара — 900 квадратных метров, горят склады на территории конного парка «Русь».
Находившихся в здании лошадей срочно эвакуируют. Информации о пострадавших нет, люди покинули помещения самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений.
В тушении огня участвуют 62 человека и 19 единиц техники.
Кадры с пожаром распространяются по социальным сетям. На них видны пламя и густые клубы черного дыма. Сейчас огонь локализован.
Депутат Государственной думы России из партии «Справедливая Россия — За жизнь» Галина Хованская заявила, что необходимо ввести уголовную ответственность за поджог леса. По ее мнению, стоит сохранить и штрафы.