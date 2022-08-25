Пожар произошел в пятиэтажном доме в Надыме

В городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар в пятиэтажном доме. Об этом написало издание «Ямал-Медиа».

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 2:30 в четверг, 25 августа. Прибывшие на место ЧП пожарные подняли пожарную лестницу, чтобы эвакуировать жильцов с верхних этажей дома, однако она не понадобилась.

Выяснилось, что задымление произошло из-за горевших санок и коляски, которые стояли на первом этаже. Пожар был быстро ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.