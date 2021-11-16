Пожар произошел в пятиэтажке в Приморском крае

В поселке Новый (Приморье) произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщил портал Vostokmedia.com со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в пятиэтажке на улице Новошахтинская. К моменту прибытия пожарных горела квартира на втором этаже и балкон на третьем этаже.

«Из отрезанных дымом помещений произведена эвакуация 25 человек. Также на месте пожара обнаружили человека без признаков жизни. Его тело было передано медикам скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

На месте ЧП работали пять человек личного состава и две единицы техники.