Пожар произошел в петербургской больнице Святого Георгия. СМИ пишут о погибших с COVID-19

«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», — заявили агентству в экстренных службах.

Медучреждение находится в Выборгском районе города, на Северном проспекте. Первое пожарно-спасательное подразделение начало работать на месте в 06:23. Пожару присвоили второй уровень сложности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Огонь распространился на шестом этаже здания на площади десяти квадратных метров. У ведомства нет информации о пострадавших. На месте находятся 75 спасателей и 15 единиц техники.

Telegram-канал «Mash на Мойке» написал, что горит реанимационное отделение. По данным издания, погибли четыре человека, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего из здания эвакуировали около 150 человек.