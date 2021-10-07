Пожар произошел в Петербурге

Пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составила примерно 800 квадратных метров. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На Партизанской улице происходит горение в металлическом ангаре на площади 800 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Пожар получил второй номер сложности. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал, передал RT.

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