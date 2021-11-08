Пожар произошел в Петербурге. Хозяйку квартиры эвакуировали через балкон

В однокомнатной квартире в Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов произошел пожар. Огонь охватил 30 квадратных метров. Об этом сообщили «Невские новости».

Информация о возгорании поступила в пожарную службу 8 ноября около часа дня. На место происшествия выслали бригаду пожарных, состоящую из 15 человек. Также было направлено три пожарных автомобиля. Пожар произошел в квартире 87-летней пенсионерки. Из-за большого количества мусора в жилище, эвакуировать женщину пришлось через балкон. Она не пострадала и отказалась ехать в больницу.