Медсестры вынесли пациентов на руках при пожаре в псковской больнице

В палате пульмонологии в городской больнице Пскова произошел пожар. Пострадали два человека. Медсестрам пришлось эвакуировать отделение на руках.

До приезда пожарных эвакуацией занимались две постовые сестры. Они смогли вывести все отделение и применить средства пожаротушения, сообщили на официальном Telegram-канале Псковской области.

«По прибытии к месту происшествия пожарных было установлено, что из окна четвертого этажа идет дым. Пострадали два человека, 20 человек было эвакуировано», — сообщили ТАСС в местном МЧС.

Один из пострадавших отравился угарным газом, он получил ожоги дыхательных путей первой степени. Еще один человек доставлен в больницу с термическими ожогами рук второй степени.

Пожар ликвидирован, на месте происшествия дежурит скорая, главврач больницы. Причины возгорания выясняются.