Пожар произошел в Оренбургской области. Спасатели эвакуировали 5 человек

В городе Новотроицк Оренбургской области произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на Комсомольском проспекте. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Причина пожара предположительно — человеческий фактор. Детали пока устанавливаются», — отметили в ведомстве.

В тушении участвовали восемь спасателей и три единицы техники. Из дома были эвакуировали пять человек. Пострадавших и погибших нет.