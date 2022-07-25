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    25 июля 2022, 11:18

    Пожар произошел в Оренбургской области. Спасатели эвакуировали 5 человек

    Оксана Лавнюженко

    В городе Новотроицк Оренбургской области произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на Комсомольском проспекте. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

    «Причина пожара предположительно — человеческий фактор. Детали пока устанавливаются», — отметили в ведомстве.

    В тушении участвовали восемь спасателей и три единицы техники. Из дома были эвакуировали пять человек. Пострадавших и погибших нет.