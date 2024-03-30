30 марта 2024, 12:30
Пожар произошел в одном из корпусов МГТУ имени Баумана в Москве
Источник «360»: в Москве произошел пожар в здании МГТУ имени Баумана
Пожар вспыхнул в одном из корпусов МГТУ имени Баумана. О происшествии сообщил источник «360».
По предварительной информации, очаг возгорания находится на четвертом этаже. Здание не газифицировано, началась эвакуация. На месте работают оперативные службы города.
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Все подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
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Москва
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