Эксклюзив 21 июля 2023, 09:44 Пожар произошел в двенадцатиэтажке на Дмитровском шоссе в Москве Пожарные тушат квартиру на Дмитровском шоссе в Москве, удалось спасти одного человека

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В жилом панельном здании на Дмитровском шоссе в Москве начался пожар. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В доме загорелась квартира на восьмом этаже. Прибывшие на место примерно в половине десятого утра спасатели уже тушат возгорание. Они сумели вытащить из помещения одного человека при помощи автоматической лестницы.

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Экстренные службы сообщили, что в квартире стоят сильный жар и плотное задымление.

UPD: задымление распространилось на четыре этажа вверх, возгорание локализовали на девятом этаже здания, оттуда спасли четырех человек. С двенадцатого этажа эвакуировали еще пятерых. Пострадали шесть человек, трое из них — дети. Пожару присвоен первый ранг. Его площадь составила около 60 квадратных метров, уточнил источник.

Ранее в Новосибирской области мужчина попытался поджечь здание, в котором находятся военкомат и прокуратура. Однако ему удалось лишь повредить таким образом дверь здания, злоумышленника уже ищет полиция.