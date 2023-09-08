Эксклюзив 08 сентября 2023, 19:07 Пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы Источник «360»: комната в общежитии загорелась в районе Бибирево в Москве Фото: Пресс-служба МЧС Москвы

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В Северо-Восточном округе Москвы загорелась комната в общежитии. На место прибыли экстренные службы, сообщил источник «360».

По его данным, на улице Плещеева в районе Бибирево произошел пожар в комнате девятиэтажного общежития. Прибывшие на место спасатели установили, что в помещении произошло короткое замыкание, из-за чего вспыхнул холодильник.

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Собеседник уточнил, что пламя пока потушить не удалось. Сотрудники МЧС вызвали подкрепление. Другие подробности уточняются.

Еще один пожар произошел сегодня на Новинском бульваре в Москве в пятиэтажном жилом доме. Из окна валил густой дым, горел подвал. Удалось спасти из огня женщину с ребенком, которому меньше года от роду. Кроме того, со второго этажа спасли еще одного человека.