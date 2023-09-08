08 сентября 2023, 19:07
Пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы
Источник «360»: комната в общежитии загорелась в районе Бибирево в Москве
В Северо-Восточном округе Москвы загорелась комната в общежитии. На место прибыли экстренные службы, сообщил источник «360».
По его данным, на улице Плещеева в районе Бибирево произошел пожар в комнате девятиэтажного общежития. Прибывшие на место спасатели установили, что в помещении произошло короткое замыкание, из-за чего вспыхнул холодильник.
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Собеседник уточнил, что пламя пока потушить не удалось. Сотрудники МЧС вызвали подкрепление. Другие подробности уточняются.
Еще один пожар произошел сегодня на Новинском бульваре в Москве в пятиэтажном жилом доме. Из окна валил густой дым, горел подвал. Удалось спасти из огня женщину с ребенком, которому меньше года от роду. Кроме того, со второго этажа спасли еще одного человека.
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