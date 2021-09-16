Пожар произошел в общественной бане на востоке Москвы

Утром 16 сентября произошел пожар на востоке Москвы. По данным, источника «360» открытое горение зафиксировали на втором этаже Измайловских бань.

Они находятся в дом 21 на 6-й Парковой улице. Информацию о пожаре по этому адресу «360» подтвердили в МЧС Москвы.

«Трехэтажное здание, возгорание в одном из помещений на втором этаже. Площадь проясняется, подразделения на месте работают», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что сообщение о возгорании поступило им в 06:48.

По данным источника, огонь удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Информация о причинах и обстоятельствах случившегося уточняется.