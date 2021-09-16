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    16 сентября 2021, 07:17

    Пожар произошел в общественной бане на востоке Москвы

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    Утром 16 сентября произошел пожар на востоке Москвы. По данным, источника «360» открытое горение зафиксировали на втором этаже Измайловских бань.

    Они находятся в дом 21 на 6-й Парковой улице. Информацию о пожаре по этому адресу «360» подтвердили в МЧС Москвы.

    «Трехэтажное здание, возгорание в одном из помещений на втором этаже. Площадь проясняется, подразделения на месте работают», — заявили в ведомстве.

    Там добавили, что сообщение о возгорании поступило им в 06:48.

    По данным источника, огонь удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Информация о причинах и обстоятельствах случившегося уточняется.