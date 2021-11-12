12 ноября 2021, 14:40
Пожар произошел в Нижнем Тагиле
Десятиэтажный дом пришлось эвакуировать в Нижнем Тагиле из-за пожара
Пожар произошел в Нижнем Тагиле сегодня утром. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Свердловской области.
Пожар произошел в жилом десятиэтажном доме. Из здания пришлось эвакуировать больше 60 человек. Десять детей и 25 взрослых покинули здание по лестнице. При этом восемь детей и еще 20 взрослых пришлось эвакуировать с помощью спецтехники. Пострадавших в пожаре нет.
Пожарные справились с возгоранием за час. Тушением занимались 28 сотрудников МЧС и десять единиц техники