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    12 ноября 2021, 14:40

    Пожар произошел в Нижнем Тагиле

    Десятиэтажный дом пришлось эвакуировать в Нижнем Тагиле из-за пожара

    Арина Бобкова

    Пожар произошел в Нижнем Тагиле сегодня утром. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Свердловской области.

    Пожар произошел в жилом десятиэтажном доме. Из здания пришлось эвакуировать больше 60 человек. Десять детей и 25 взрослых покинули здание по лестнице. При этом восемь детей и еще 20 взрослых пришлось эвакуировать с помощью спецтехники. Пострадавших в пожаре нет.

    Пожарные справились с возгоранием за час. Тушением занимались 28 сотрудников МЧС и десять единиц техники