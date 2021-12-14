Пожар произошел в Нижнем Новгороде. Погиб один человек

Пожар произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Ситуация произошла 13 декабря. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар произошел по адресу Южное шоссе, 41. Информация о возгорания поступила в 14:40. Через 14 минут пожарные смогли потушить огонь.

На площади два квадратных метра загорелось постельное белье. Локализацией пожара занимались 20 человек. Одного человека удалось вытащить из квартиры. После ликвидации пламени в квартире было обнаружено тело мужчины, его личность сейчас устанавливается.