Происшествия 05 мая 2023, 09:49 Пожар произошел в национальном парке «Зигальга» под Челябинском Пожар в нацпарке «Зигальта» под Челябинском распространился на 100 гектаров «ВКонтакте»

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В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области еще вчера начался пожар. С ним пытаются справиться около 100 человек, сообщила пресс-служба парка. Сейчас площадь распространения огня составляет около 100 гектаров.

По предварительной информации, возгорание началось «из-за туристов-сплавшиков». Угрозы пожара в населенных пунктах нет.

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«Вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы — еще около 30 человек», — отметили в пресс-службе.

В тушении участвуют сотрудники и техники нацпарков «Зигальга» и «Таганай», спасатели от МЧС, работники пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, и пятеро добровольцев из села Меседа.

Накануне представители «Зигальги» напомнили, что на территории Катав-Ивановского района, где расположен национальный парк, действует особый противопожарный режим, подразумевающий запрет входа и въезда в леса, в том числе входа в национальный парк. Туристов попросили временно пользоваться другими маршрутами. Сотрудники нацпарка предупредили, что в необычно сухую и жаркую для региона погоду любая искра может спровоцировать серьезный пожар.