Пожар произошел в Надыме

Пожар произошел в частном доме и гараже Надыма. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Ямалу.

Возгорание произошло на улице Кедровой. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, там уже горел гараж и кровля двухэтажного капитального жилого дома. В момент происшествия людей на территории дома и гаража не было.

Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Тушением пожара занимались 17 человек и пять единиц спецтехники.